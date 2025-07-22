Помер британський музикант Оззі Осборн 

У віці 76 років помер культовий британський музикант, фронтмен гурту "Black Sabbath" Оззі Осборн.

Джерело: Sky News з посиланням на офіційну заяву його родини

Дослівно: "Зі смутком, який важко передати словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн сьогодні вранці пішов із життя. Він був поруч із родиною, оточений любов’ю".

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Деталі: Зазначається, що менш ніж три тижні тому Осборн востаннє вийшов на сцену – під час прощального концерту на стадіоні Villa Park у рідному Бірмінгемі. Він виступав сидячи на троні через погіршення здоровʼя, але звернувся до фанів:

"Ви не уявляєте, що я відчуваю – дякую вам від щирого серця".

Повідомляється, що останні роки Осборн мав серйозні проблеми зі здоровʼям - у нього діагностували хворобу Паркінсона, а також ускладнення після падіння у 2019 році. Через це він скасував частину гастролей, але у 2022 році вийшов на сцену під час закриття Ігор Співдружності в Бірмінгемі.

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Довідково: Оззі Осборн був засновником Black Sabbath - гурту, що у 1970-х заклав основи жанру хеві-метал. Серед найбільш впізнаваних композицій – "Iron Man", "Paranoid", "War Pigs", "Crazy Train" та "Changes".

У 2000-х Осборн став поп-зіркою завдяки реаліті-шоу The Osbournes на MTV, яке показувало побут родини музиканта в Лос-Анджелесі. Він також неодноразово потрапляв у заголовки таблоїдів через історії з алкоголем, наркотиками й епатажем – зокрема, відомий випадок, коли він відкусив голову кажану просто на сцені.

Оззі Осборн був двічі включений до Зали слави рок-н-ролу (із гуртом і як сольний артист), має зірки на Алеї слави в Голлівуді й Бірмінгемі, пʼять премій Греммі та інші нагороди, серед яких "Godlike Geniu від NME і Living Legendвід Classic Rock.

У музиканта залишилися дружина Шерон, діти Емі, Келлі й Джек, а також Джессіка та Луїс – від першого шлюбу.