Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Помер британський музикант Оззі Осборн 

Анастасія ПроцВівторок, 22 липня 2025, 21:23
Помер британський музикант Оззі Осборн 
Оззі Осборн. Ілюстративне фото: Getty Images

У віці 76 років помер культовий британський музикант, фронтмен гурту "Black Sabbath" Оззі Осборн.

Джерело: Sky News з посиланням на офіційну заяву його родини

Дослівно: "Зі смутком, який важко передати словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн сьогодні вранці пішов із життя. Він був поруч із родиною, оточений любов’ю".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що менш ніж три тижні тому Осборн востаннє вийшов на сцену – під час прощального концерту на стадіоні Villa Park у рідному Бірмінгемі. Він виступав сидячи на троні через погіршення здоровʼя, але звернувся до фанів:

"Ви не уявляєте, що я відчуваю – дякую вам від щирого серця".

Повідомляється, що останні роки Осборн мав серйозні проблеми зі здоровʼям - у нього діагностували хворобу Паркінсона, а також ускладнення після падіння у 2019 році. Через це він скасував частину гастролей, але у 2022 році вийшов на сцену під час закриття Ігор Співдружності в Бірмінгемі.

РЕКЛАМА:

Довідково: Оззі Осборн був засновником Black Sabbath - гурту, що у 1970-х заклав основи жанру хеві-метал. Серед найбільш впізнаваних композицій – "Iron Man", "Paranoid", "War Pigs", "Crazy Train" та "Changes".

У 2000-х Осборн став поп-зіркою завдяки реаліті-шоу The Osbournes на MTV, яке показувало побут родини музиканта в Лос-Анджелесі. Він також неодноразово потрапляв у заголовки таблоїдів через історії з алкоголем, наркотиками й епатажем – зокрема, відомий випадок, коли він відкусив голову кажану просто на сцені.

Оззі Осборн був двічі включений до Зали слави рок-н-ролу (із гуртом і як сольний артист), має зірки на Алеї слави в Голлівуді й Бірмінгемі, пʼять премій Греммі та інші нагороди, серед яких "Godlike Geniu від NME і Living Legendвід Classic Rock.

У музиканта залишилися дружина Шерон, діти Емі, Келлі й Джек, а також Джессіка та Луїс – від першого шлюбу.

Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео. оновлено в 22:27У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі розпочались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
відеоОкупанти розстріляли цивільного на велосипеді в Торському: ЗСУ миттєво відплатили
Суд арештував керівника детективів НАБУ, якого підозрюють у зв’язках із Росією
В ЄС поки не розглядають призупинку фінансування України через дії щодо НАБУ і САП
Умєров очолить делегацію для переговорів з РФ – Зеленський
Росіяни проникли у Покровськ – джерела УП
Усі новини...
Велика Британія
ЄСПЛ не став зобовʼязувати Британію розслідувати втручання Росії у Brexit
Британія оголосила нові санкції проти "тіньового флоту" Росії
Німеччина та Британія передадуть Україні 220 тисяч снарядів Gepard та профінансують безпілотники
Останні новини
22:27
фото, відео. оновлено в 22:27У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі розпочались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
22:21
текстСуверенна антикорупція. Що зміниться в роботі (не)залежних НАБУ та САП і які це матиме наслідки
22:11
футболКиївське "Динамо" розгромило мальтійський "Хамрун" у кваліфікації Ліги чемпіонів
22:02
Низка великих телеграм-каналів не написали про мітинги проти законопроєкту про НАБУ та САП
22:00
У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан
21:46
Супровід до кінця. Хто такі доули смерті, як вони працюють в Україні, і до чого тут російський слід
21:23
Помер британський музикант Оззі Осборн 
21:16
У Туреччині знову борються з масштабними лісовими пожежами
21:09
Нацбанк показав курс долара та євро на середу 23 липня
21:09
Зростають продуктивність і прибутки: вчені дослідили ефективність 4-денного робочого тижня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: