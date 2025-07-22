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Умер британский музыкант Оззи Осборн 

Анастасия ПроцВторник, 22 июля 2025, 21:23
Умер британский музыкант Оззи Осборн 
Оззи Осборн. Иллюстративное фото: Getty Images

В возрасте 76 лет умер культовый британский музыкант, фронтмен группы "Black Sabbath" Оззи Осборн.

Источник: Sky News со ссылкой на официальное заявление его семьи

Дословно: "С грустью, которую трудно передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн сегодня утром ушел из жизни. Он был рядом с семьей, окруженный любовью".

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Детали: Отмечается, что менее трех недель назад Осборн в последний раз вышел на сцену – во время прощального концерта на стадионе Villa Park в родном Бирмингеме. Он выступал сидя на троне из-за ухудшения здоровья, но обратился к фанам:

"Вы не представляете, что я чувствую – благодарю вас от всего сердца".

Сообщается, что последние годы Осборн имел серьезные проблемы со здоровьем – у него диагностировали болезнь Паркинсона, а также осложнения после падения в 2019 году. Из-за этого он отменил часть гастролей, но в 2022 году вышел на сцену во время закрытия Игр Содружества в Бирмингеме.

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Справочно: Оззи Осборн был основателем Black Sabbath – группы, которая в 1970-х заложила основы жанра хэви-метал. Среди наиболее узнаваемых композиций – "Iron Man", "Paranoid", "War Pigs", "Crazy Train" и "Changes".

В 2000-х Осборн стал поп-звездой благодаря реалити-шоу The Osbournes на MTV, которое показывало быт семьи музыканта в Лос-Анджелесе. Он также неоднократно попадал в заголовки таблоидов из-за историй с алкоголем, наркотиками и эпатажем – в частности, известен случай, когда он откусил голову летучей мыши прямо на сцене.

Оззи Осборн был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла (с группой и как сольный артист), имеет звезды на Аллее славы в Голливуде и Бирмингеме, пять премий Грэмми и другие награды, среди которых Godlike Genius от NME и Living Legendвід Classic Rock.

У музыканта остались жена Шэрон, дети Эми, Келли и Джек, а также Джессика и Луис – от первого брака.

Великобритания
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