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У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан

Анастасія ПроцВівторок, 22 липня 2025, 22:00
У ДТП на Донеччині загинув командир бригади Лють Максим Казбан
фото: Національна поліція

Командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Донеччині.

Джерело: Національна поліція 

Дослівно: "Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни".

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Деталі: У поліції висловили співчуття родині, друзям і всім, хто знав Максима Казбана.

"Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю…", - йдеться в повідомленні.

Донецька областьполіціяДТП
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