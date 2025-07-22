У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан

Командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Донеччині.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни".

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Деталі: У поліції висловили співчуття родині, друзям і всім, хто знав Максима Казбана.

"Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю…", - йдеться в повідомленні.