У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан
Вівторок, 22 липня 2025, 22:00
Командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Донеччині.
Джерело: Національна поліція
Дослівно: "Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни".
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Деталі: У поліції висловили співчуття родині, друзям і всім, хто знав Максима Казбана.
"Спочивай з миром, Максиме. Честь. Назавжди в строю…", - йдеться в повідомленні.