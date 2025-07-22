В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан

Командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максим Казбан погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Донецкой области.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в тяжелые времена ... Настоящий воин и патриот своей страны".

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Детали: В полиции выразили соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Максима Казбана.

"Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю...", - говорится в сообщении.