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В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан

Анастасия ПроцВторник, 22 июля 2025, 22:00
В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады Ярость Максим Казбан
фото: Национальная полиция

Командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максим Казбан погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Донецкой области.

Источник: Национальная полиция 

Дословно: "Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в тяжелые времена ... Настоящий воин и патриот своей страны".

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Детали: В полиции выразили соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Максима Казбана.

"Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю...", - говорится в сообщении.

Донецкая областьполицияДТП
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