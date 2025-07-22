Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили ЗСУ повідомили про аварію літака Mirage-2000: пілот катапультувався

Тетяна Олійник, Валентина РоманенкоВівторок, 22 липня 2025, 22:54
Повітряні сили ЗСУ повідомили про аварію літака Mirage-2000: пілот катапультувався
Фото з кабіни винищувача Mirage-2000 - Повітряні сили ЗСУ

Під час вечірнього польоту 22 липня на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки, пілот успішно катапультуватися.

Джерело: Повітряні сили, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі УП

Дослівно ПС: "Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався".

Реклама:

Деталі: У Повітряних силах додають, що пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, його стан стабільний. На землі обійшлося без постраждалих.

Призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події.

Оновлено: Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі УП додав, що за попередньою інформацією, за словами пілота, керувати літаком будо далі не можливо, але він використав усі спроможності, що в нього були, щоб скерувати борт у безлюдне місце подалі від населеного пункту.

РЕКЛАМА:

"Випадки відмови авіаційної техніки у світі не є рідкістю, тому комісія встановлюватиме причину цієї авіаційної події",  – додав офіцер.

Як відомо, Mirage-2000 – це літак з одним двигуном.

Повітряні сили ЗСУавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео. оновлено в 22:27У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі розпочались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан
відеоОкупанти розстріляли цивільного на велосипеді в Торському: ЗСУ миттєво відплатили
Суд арештував керівника детективів НАБУ, якого підозрюють у зв’язках із Росією
В ЄС поки не розглядають призупинку фінансування України через дії щодо НАБУ і САП
Умєров очолить делегацію для переговорів з РФ – Зеленський
Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Росіяни запустили по Україні 450 дронів і ракет: 427 з них не долетіли до цілі
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники – Повітряні сили
Сили ППО збили 18 з 57 російських дронів, ще 32 – влучили
Останні новини
23:06
На сайті Ради повідомили, що Зеленський підписав закон щодо НАБУ і САП. Згодом інформація зникла
23:04
Кулеба про дії проти НАБУ і САП: "Поганий день для України"
22:54
доповненоПовітряні сили ЗСУ повідомили про аварію літака Mirage-2000: пілот катапультувався
22:50
У НАБУ та САП подякували українцям за підтримку на акціях протесту
22:36
Нацбанк відкликав ліцензії у трьох фінкомпаній
22:27
фото, відео. оновлено в 22:27У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі розпочались акції проти законопроєкту щодо НАБУ та САП
22:21
текстСуверенна антикорупція. Що зміниться в роботі (не)залежних НАБУ та САП і які це матиме наслідки
22:11
футболКиївське "Динамо" розгромило мальтійський "Хамрун" у кваліфікації Ліги чемпіонів
22:02
оновленоНизка великих телеграм-каналів не написали про мітинги проти законопроєкту про НАБУ та САП
22:00
У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан
Усі новини...
Реклама:
Реклама: