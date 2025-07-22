Повітряні сили ЗСУ повідомили про аварію літака Mirage-2000: пілот катапультувався
Під час вечірнього польоту 22 липня на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки, пілот успішно катапультуватися.
Джерело: Повітряні сили, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі УП
Дослівно ПС: "Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався".
Деталі: У Повітряних силах додають, що пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, його стан стабільний. На землі обійшлося без постраждалих.
Призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події.
Оновлено: Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі УП додав, що за попередньою інформацією, за словами пілота, керувати літаком будо далі не можливо, але він використав усі спроможності, що в нього були, щоб скерувати борт у безлюдне місце подалі від населеного пункту.
"Випадки відмови авіаційної техніки у світі не є рідкістю, тому комісія встановлюватиме причину цієї авіаційної події", – додав офіцер.
Як відомо, Mirage-2000 – це літак з одним двигуном.