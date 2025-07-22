Воздушные силы ВСУ сообщили об аварии самолета Mirage-2000: пилот катапультировался

Во время вечернего полета 22 июля на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники, пилот успешно катапультировался.

Источник: Воздушные силы, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии УП

Дословно: "Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее он действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался".

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Детали: В Воздушных силах добавляют, что поисково-спасательная команда нашла летчика, его состояние стабильное. На земле обошлось без пострадавших.

Назначена специальная комиссия для установления причин авиационного происшествия.

Обновлено: Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП добавил, что по предварительной информации, по словам пилота, управлять самолетом было дальше невозможно, но он использовал все возможности, которые у него были, чтобы направить борт в безлюдное место подальше от населенного пункта.

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"Случаи отказа авиационной техники в мире не являются редкостью, поэтому комиссия будет устанавливать причину этого авиационного происшествия", - добавил офицер.

Как известно, Mirage-2000 - это самолет с одним двигателем.