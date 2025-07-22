Кулеба про дії проти НАБУ і САП: "Поганий день для України"

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на рішення Верховної Ради обмежити незалежність антикорупційних органів та спричинені ним протести.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Кулеби

Деталі: Кулеба заявив про "поганий день для України", наголосивши, що йдеться не просто про долю антикорупційних інституцій, а "про бажання людей жити в справедливій країні".

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"Я розумію, що для багатьох у владі Революція гідності є лише щорічним дописом в соцмережах. Але для мільйонів людей це була жертва заради справедливості. І її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами", – зазначив ексміністр.

На думку Кулеби, перед президентом Володимиром Зеленським постав вибір – "стати на бік народу або не стати".

"І це знову ж таки не про НАБУ і не про САП. Це про народ", – додав він.

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Ухвалений Верховною радою у вівторок закон №12414 передбачає, що НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Ще до голосування в Єврокомісії висловили стурбованість ситуацією довкола НАБУ і САП. Водночас у ЄС поки не збираються порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні.

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