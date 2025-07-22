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Кулеба о действиях против НАБУ и САП: "Плохой день для Украины"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 22 июля 2025, 23:04
Кулеба о действиях против НАБУ и САП: Плохой день для Украины
Кулеба. Фото - getty images

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Верховной Рады ограничить независимость антикоррупционных органов и вызванные им протесты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Кулебы

Детали: Кулеба заявил о "плохом дне для Украины", подчеркнув, что речь идет не просто о судьбе антикоррупционных институтов, а "о желании людей жить в справедливой стране".

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"Я понимаю, что для многих во власти Революция достоинства является лишь ежегодной записью в соцсетях. Но для миллионов людей это была жертва ради справедливости. И ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями", – отметил экс-министр.

По мнению Кулебы, перед президентом Владимиром Зеленским встал выбор – "стать на сторону народа или не стать".

"И это опять же не о НАБУ и не о САП. Это о народе", – добавил он.

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Принятый Верховной Радой во вторник закон №12414 предусматривает, что НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Еще до голосования в Еврокомиссии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг НАБУ и САП. В то же время в ЕС пока не собираются поднимать вопрос о приостановке финансовой помощи Украине.

Смотрите также видеоблог "ЕвроПравды": Зеленский "ломает" НАБУ и САП. Как это ударит по Украине, что сделает ЕС. РАЗБОР.

МИДкоррупция
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