Генштаб: За минулу добу на фронті – понад 130 бойових зіткнень

Генштаб повідомив, що за минулу добу на фронті відбулося 131 бойове зіткнення, понад 60 з них – на Покровському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 22 липня

Дослівно: "З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення, противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 66 КАБ. Крім того, застосував 1218 дронів-камікадзе, здійснив 4094 обстріли населених пунктів та позицій наших військ".

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Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, та здійснив 234 обстріли, два із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції підрозділів Сил оборони поблизу населеного пункту Западне.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового. На даний час точиться бій.

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На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив чотири наступальні дії в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку захисники зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти у вівторок 12 разів штурмували позиції українських оборонців у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили десять штурмових дій противника, триває два боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 61 атаку. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка. Вісім бойових зіткнень тривають.

Дослівно: "За попередніми підрахунками, сьогодні (22 липня – ред.) на цьому напрямку наші воїни ліквідували 131 окупанта та поранили 70. Знешкоджено бойову машину піхоти, мотоцикл, дві артилерійські системи, 15 БпЛА, антену зв’язку, антену управління БпЛА, та два укриття для особового складу противника. Також значно пошкоджено танк, чотири мотоцикли, п’ять артилерійських систем, чотири укриття для особового складу, два засоби супутникового зв’язку та пункт управління БпЛА російських окупантів".

Деталі: На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.

На Придніпровському напрямку сім спроб противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.