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Генштаб: За прошедшие сутки на фронте – более 130 боевых столкновений

Ольга ГлущенкоСреда, 23 июля 2025, 02:56
Генштаб: За прошедшие сутки на фронте – более 130 боевых столкновений
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 131 боевое столкновение, более 60 из них – на Покровском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 22 июля

Дословно: "С начала суток произошло 131 боевое столкновение, противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 66 КАБ. Кроме того, применил 1218 дронов-камикадзе, осуществил 4094 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили семь штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес 13 авиационных ударов, применив 22 управляемые авиабомбы, и осуществил 234 обстрела, два из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции подразделений Сил обороны вблизи населенного пункта Западное.

Три атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Загризового. В настоящее время идет бой.

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На Лиманском направлении украинские воины остановили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполевка, Торское и в направлении Серебрянки, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник осуществил четыре наступательных действия в районе Григоровки.

На Краматорском направлении защитники остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты во вторник 12 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили десять штурмовых действий противника, продолжаются два боевых столкновения.

На Покровском направлении враг совершил 61 атаку. Оккупанты пытались продвигаться вперед вблизи населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новоукраинка, Зверовое, Удачное, Зеленый Угол, Дачное и Алексеевка. Восемь боевых столкновений продолжаются.

Дословно: "По предварительным подсчетам, сегодня (22 июля – ред.) на этом направлении наши воины ликвидировали 131 оккупанта и ранили 70. Уничтожена боевая машина пехоты, мотоцикл, две артиллерийские системы, 15 БПЛА, антенна связи, антенна управления БПЛА и два укрытия для личного состава противника. Также значительно повреждены танк, четыре мотоцикла, пять артиллерийских систем, четыре укрытия для личного состава, два средства спутниковой связи и пункт управления БПЛА российских оккупантов".

Детали: На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили пять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Ялта, Поддубное и Зеленое Поле.

На Приднепровском направлении семь попыток противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу

Генштаброссийско-украинская война
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