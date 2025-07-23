У Києві чоловік стріляв по авто у дворі будинку, його затримали – поліція

Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі столиці вранці 23 липня.

Джерело: Поліція Києва в Telegram

Деталі: Про те, що невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який рухався, повідомили мешканці житлового комплексу.

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На місце події прибули оперативники територіального підрозділу, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Фото поліції

Стрільця оперативно розшукали та затримали. Порушником порядку виявився 35-річний чоловік. Він пояснив, що стріляв по авто з травматичної зброї через конфлікт із водієм, який стався напередодні. Зброю слідчі вилучили.

Фото поліції

Зазначається, що власник транспортного засобу не постраждав.

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Фото поліції

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) ККУ. Санкція статті передбачає до 7 років ув’язнення.