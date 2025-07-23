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В Киеве мужчина стрелял по автомобилю во дворе дома, его задержали – полиция

Ирина БалачукСреда, 23 июля 2025, 08:25
В Киеве мужчина стрелял по автомобилю во дворе дома, его задержали – полиция
ФОТО ПОЛИЦИИ

Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе столицы утром 23 июля.

Источник: Полиция Киева в Telegram

Детали: О том, что неизвестный открыл стрельбу по движущемуся автомобилю, сообщили жители жилого комплекса.

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На место происшествия прибыли оперативники территориального подразделения, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Стрелка оперативно разыскали и задержали. Нарушителем порядка оказался 35-летний мужчина. Он объяснил, что стрелял по автомобилю из травматического оружия из-за конфликта с водителем, который произошел накануне. Оружие следователи изъяли.

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Отмечается, что владелец транспортного средства не пострадал. 

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ФОТО ПОЛИЦИИ

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УК. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Киевполиция
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