В Киеве мужчина стрелял по автомобилю во дворе дома, его задержали – полиция
Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе столицы утром 23 июля.
Источник: Полиция Киева в Telegram
Детали: О том, что неизвестный открыл стрельбу по движущемуся автомобилю, сообщили жители жилого комплекса.
На место происшествия прибыли оперативники территориального подразделения, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
Стрелка оперативно разыскали и задержали. Нарушителем порядка оказался 35-летний мужчина. Он объяснил, что стрелял по автомобилю из травматического оружия из-за конфликта с водителем, который произошел накануне. Оружие следователи изъяли.
Отмечается, что владелец транспортного средства не пострадал.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УК. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.