В ОЕСР попередили Банкову про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через НАБУ

Люди на протесті проти прийнятого закону у Києві. фото: Володимир Тунік-Фриз, УП

Атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови, завили в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на лист на ім'я заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої

Деталі: У листі від 22 липня керівниця Антикорупційного відділу ОЕСР та голова секретаріату WGB Джулія Фромгольц висловила "глибоку стурбованість щодо останніх подій", що стосуються НАБУ та САП – зокрема, щодо прийняття законопроєкту № 12414.

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Вона заявила, що цей закон (який набув чинності невдовзі після того, як Київ отримав цей лист, адже ввечері 22 липня президент Володимир Зеленський підписав його), значно підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України. Фромгольц також прогнозує, що ці зміни законодавства робоча група OECP може розцінити, як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань.

Представниця організації заявила, що в майбутньому цей закон ставить під загрозу прагнення України приєднатися до ОЕСР, а тому вона закликала Київ та президента ветувати цей законопроєкт.

"У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю", – йдеться у документі.

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Також голова секретаріату WGB попередила про наслідки для України, якщо Київ не вчинить дії для виправлення проблеми.

"Якщо (питання, що виникло через ухвалення закону) залишиться невирішеним – це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову", – підсумувала Фромгольц.

Як відомо, ще до голосування у Верховній Раді в Єврокомісії висловили стурбованість ситуацією довкола НАБУ і САП. Там заявили, що ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості.

Схвалення документа у сесійній залі викликало занепокоєння комісарки з питань розширення ЄС Марти Кос.

Новопризначений віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка запевнив Кос, що українська влада не відмовляється від своїх антикорупційних зобов’язань.

Президент Володимир Зеленський після того, як підписав закон №12414, заявив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів.