В ОЭСР предупредили Банковую о последствиях для оборонных инвестиций в Украину из-за НАБУ

Люди на протесте против принятого закона в Киеве. Фото: Владимир Туник-Фриз, УП

Атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления, заявили в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо на имя заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой

Детали: В письме от 22 июля руководительница Антикоррупционного отдела ОЭСР и глава секретариата WGB Джулия Фромгольц выразила "глубокую озабоченность последними событиями", касающимися НАБУ и САП – в частности, принятием законопроекта № 12414.

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Она заявила, что этот закон (который вступил в силу вскоре после того, как Киев получил это письмо, ведь вечером 22 июля президент Владимир Зеленский подписал его), значительно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины. Фромгольц также прогнозирует, что эти изменения в законодательстве рабочая группа OECP может расценить как ослабление соблюдения Украиной своих обязательств.

Представительница организации заявила, что в будущем этот закон ставит под угрозу стремление Украины присоединиться к ОЭСР, а потому она призвала Киев и президента ветировать этот законопроект.

"В случае если это письмо поступит к вам после подписания законопроекта, мы призываем внести дальнейшие законодательные изменения для сохранения независимости специализированных антикоррупционных органов. Я настойчиво прошу рассмотреть этот вопрос с максимальной серьезностью", – говорится в документе.

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Также глава секретариата WGB предупредила о последствиях для Украины, если Киев не предпримет действия для исправления проблемы.

"Если (вопрос, возникший из-за принятия закона) останется нерешенным – это не только поставит под угрозу перспективы присоединения Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством, а также ее усилия по вступлению в ОЭСР, но и подорвет ее авторитет среди международных партнеров, в частности тех, которые рассматривают возможность инвестирования в оборонный сектор Украины и ее долгосрочное восстановление", – подытожила Фромгольц.

Как известно, еще до голосования в Верховной Раде в Еврокомиссии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг НАБУ и САП. Там заявили, что эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности.

Одобрение документа в сессионном зале вызвало беспокойство комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос.

Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заверил Кос, что украинская власть не отказывается от своих антикоррупционных обязательств.

Президент Владимир Зеленский после того, как подписал закон №12414, заявил, что антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без российского влияния.