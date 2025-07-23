Глава МЗС Німеччини: обмеження антикорупційних органів ускладнює шлях Україні до ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Київ має демонструвати послідовну боротьбу з корупцією, а обмеження незалежності НАБУ та САП ускладнює євроінтеграційний шлях України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild та заяву МЗС Німеччини в Х

Деталі: Вадефуль застеріг, що Україна повинна належно боротись з корупцією, прагнучи до членства в Європейському Союзі.

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"Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до членства в ЄС. Я очікую, що Україна послідовно продовжуватиме боротьбу з корупцією", – заявив німецький міністр.

Саме тому Вадефуль зустрівся з керівниками НАБУ та САП під час свого нещодавнього візиту до Києва.

За даними видання, у середу вранці він поговорив телефоном зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та закликав його послідовно продовжувати боротьбу з корупцією в країні.

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Нагадаємо:

Глава МЗС Нідерландів заявив, що незалежність антикорупційних органів – це ключова умова руху України в ЄС, а в МЗС Швеції зазначили, що новий закон "викликає серйозну стурбованістьщодо незалежності антикорупційних інститутів України".

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