Глава МИД Германии: ограничение антикоррупционных органов усложняет путь Украины в ЕС

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Киев должен демонстрировать последовательную борьбу с коррупцией, а ограничение независимости НАБУ и САП усложняет евроинтеграционный путь Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild и заявление МИД Германии в Х

Детали: Вадефуль предостерег, что Украина должна должным образом бороться с коррупцией, стремясь к членству в Европейском Союзе.

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"Ограничение независимости украинских антикоррупционных органов усложняет путь Украины к членству в ЕС. Я ожидаю, что Украина последовательно будет продолжать борьбу с коррупцией", – заявил немецкий министр.

Именно поэтому Вадефуль встретился с руководителями НАБУ и САП во время своего недавнего визита в Киев.

По данным издания, в среду утром он поговорил по телефону со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и призвал его последовательно продолжать борьбу с коррупцией в стране.

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Напомним:

Глава МИД Нидерландов заявил, что независимость антикоррупционных органов – это ключевое условие движения Украины в ЕС, а в МИД Швеции отметили, что новый закон "вызывает серьезную обеспокоенность относительно независимости антикоррупционных институтов Украины".

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