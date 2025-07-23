Путін дозволив росіянам балотуватись і голосувати в Білорусі, білоруси зможуть те саме в РФ
Російський правитель Володимир Путін підписав закон про ратифікацію протоколу, що надає громадянам Білорусі можливість голосувати і балотуватися в місцеві органи влади на території РФ, аналогічне право отримують і росіяни в Білорусі.
Джерело: "Аргументы и факты"
Деталі: Інформація про це опублікована на офіційному порталі правової інформації Кремля.
Протокол свідчить, що громадяни однієї з договірних сторін, які постійно проживають на території іншої, наділяються правом участі у виборах до органів місцевого самоврядування.
Цей документ вносить корективи в угоду між двома державами від 25 грудня 1998 року, що стосується рівних прав громадян. Закон ратифікує протокол, який був підписаний у Москві 13 березня 2025 року.
На ратифікацію до Державної Думи документ був поданий особисто Путіним.
Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін раніше зазначав, що ця ініціатива має на меті "зміцнити інтеграцію і взаємодію між двома країнами в рамках Союзної держави".