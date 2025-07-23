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Путін дозволив росіянам балотуватись і голосувати в Білорусі, білоруси зможуть те саме в РФ

Валентина РоманенкоСереда, 23 липня 2025, 17:19

Російський правитель Володимир Путін підписав закон про ратифікацію протоколу, що надає громадянам Білорусі можливість голосувати і балотуватися в місцеві органи влади на території РФ, аналогічне право отримують і росіяни в Білорусі.

Джерело: "Аргументы и факты"

Деталі: Інформація про це опублікована на офіційному порталі правової інформації Кремля.

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Протокол свідчить, що громадяни однієї з договірних сторін, які постійно проживають на території іншої, наділяються правом участі у виборах до органів місцевого самоврядування.

Цей документ вносить корективи в угоду між двома державами від 25 грудня 1998 року, що стосується рівних прав громадян. Закон ратифікує протокол, який був підписаний у Москві 13 березня 2025 року.

На ратифікацію до Державної Думи документ був поданий особисто Путіним.

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Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін раніше зазначав, що ця ініціатива має на меті "зміцнити інтеграцію і взаємодію між двома країнами в рамках Союзної держави".

РосіяБілорусьвибори
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