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Путин разрешил россиянам баллотироваться и голосовать в Беларуси, белорусы смогут то же самое в РФ

Валентина РоманенкоСреда, 23 июля 2025, 17:19
Путин разрешил россиянам баллотироваться и голосовать в Беларуси, белорусы смогут то же самое в РФ

Российский правитель Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, предоставляющего гражданам Беларуси возможность голосовать и баллотироваться в местные органы власти на территории РФ, аналогичное право получают и россияне в Беларуси.

Источник: "Аргументы и факты"

Детали: Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации Кремля.

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Протокол гласит, что граждане одной из договаривающихся сторон, постоянно проживающие на территории другой, наделяются правом участия в выборах в органы местного самоуправления.

Этот документ вносит коррективы в соглашение между двумя государствами от 25 декабря 1998 года, касающееся равных прав граждан. Закон ратифицирует протокол, который был подписан в Москве 13 марта 2025 года.

На ратификацию в Государственную Думу документ был представлен лично Путиным.

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее отмечал, что данная инициатива призвана "укрепить интеграцию и взаимодействие между двумя странами в рамках Союзного государства".

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