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На фронті відбулось 124 зіткнення за добу – Генштаб

Тетяна ОлійникСереда, 23 липня 2025, 23:42
На фронті відбулось 124 зіткнення за добу – Генштаб
фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 23 липня на фронті відбулось 124 бойових зіткнення, з них 36 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "З початку доби відбулося 124 бойових зіткнення, противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 70 КАБ. Крім того, застосував 1174 дронів-камікадзе, здійснив 4237 обстріли населених пунктів та позицій наших військ".

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Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна.

6 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Загризового, Новоплатонівки. Ще два боєзіткнення тривають.

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На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 13 атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед в напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні двічі штурмували позиції наших оборонців в районі Торецька.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Паньківки, Володимирівки, Сухецького.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Воскресенка та Вільне Поле.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Малій Токмачці.

На Придніпровському напрямку вісім спроб противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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