На фронте произошло 124 столкновения за сутки – Генштаб

С начала суток 23 июля на фронте произошло 124 боевых столкновения, из них 36 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "С начала суток произошло 124 боевых столкновения, противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 70 КАБ. Кроме того, применил 1174 дрона-камикадзе, осуществил 4237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 12 штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз пытался штурмовать позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная.

6 атак отразили украинские защитники на Купянском направлении в районах Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки, Загризового, Новоплатоновки. Еще два боестолкновения продолжаются.

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На Лиманском направлении украинские воины остановили 13 атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголово, Дроновка, Карповка, Колодязи, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки.

На Северском направлении противник осуществил три наступательных действия в районе Григоровки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня дважды штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвигаться вперед вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Затишье, Лисовка, Мирноград, Зверовое, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоекономичное, Котлино, Дачное и в направлении Паньковки, Владимировки, Сухецкого.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили девять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Воскресенка и Вольное Поле.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении восемь попыток противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.