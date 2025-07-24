На Харківщині росіяни поранили трьох людей
Четвер, 24 липня 2025, 00:32
Через ворожі обстріли Куп'янського району Харківщини 23 липня поранено троє людей.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 23 липня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили обстріл с. Петро-Іванівка Купʼянського району. 61-річний чоловік отримав поранення.
Реклама:
Орієнтовно о 15:00 російська армія атакувала і м. Купʼянськ. Поранені двоє людей: 75-річна жінка та 79-річний чоловік".
Деталі: Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджено будинки.