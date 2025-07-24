В Харьковской области россияне ранили трех человек
Четверг, 24 июля 2025, 00:32
В результате вражеских обстрелов Купянского района Харьковской области 23 июля ранены три человека.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 23 июля около 11:00 вооруженные силы РФ осуществили обстрел с. Петро-Ивановка Купянского района. 61-летний мужчина получил ранения.
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Ориентировочно в 15:00 российская армия атаковала и г. Купянск. Ранены два человека: 75-летняя женщина и 79-летний мужчина".
Детали: В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены дома.