В Харьковской области россияне ранили трех человек

иллюстративное фото прокуратуры - один из прошлых обстрелов Купянска

В результате вражеских обстрелов Купянского района Харьковской области 23 июля ранены три человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 23 июля около 11:00 вооруженные силы РФ осуществили обстрел с. Петро-Ивановка Купянского района. 61-летний мужчина получил ранения.

Реклама:

Ориентировочно в 15:00 российская армия атаковала и г. Купянск. Ранены два человека: 75-летняя женщина и 79-летний мужчина".

Детали: В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены дома.