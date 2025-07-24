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Росіяни атакували Миколаїв, у місті пожежі

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 липня 2025, 03:53
Росіяни атакували Миколаїв, у місті пожежі
ілюстративне фото AFP via Getty Images

У ніч на 24 липня ворожі безпілотники атакували Миколаїв, у місті сталися пожежі.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Деталі: В області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА .

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Згодом Сєнкевич повідомив, що відомо про пожежі на місцях ворожої атаки.

Кім підтвердив інформацію про пожежу в Миколаєві та уточнив, що наразі інформації про постраждалих немає.

Миколаївбезпілотники
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