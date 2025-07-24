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Россияне атаковали Николаев, в городе пожары

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 июля 2025, 03:53
Россияне атаковали Николаев, в городе пожары
иллюстративное фото AFP via Getty Images

В ночь на 24 июля вражеские беспилотники атаковали Николаев, в городе произошли пожары.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Детали: В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

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Впоследствии Сенкевич сообщил, что известно о пожарах на местах вражеской атаки.

Ким подтвердил информацию о пожаре в Николаеве и уточнил, что на данный момент информации о пострадавших нет.

Николаевбеспилотники
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