Китай постачає Росії двигуни для дронів під виглядом холодильників – Reuters

Китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням "промислові холодильні установки", щоб уникнути західних санкцій.

Джерело: Reuters із посиланням на власні джерела у європейських безпекових органах та документи, що включають контракти, рахунки-фактури та митні документи

Деталі: За даними агенції, ці поставки дозволили російському виробнику зброї "Купол" збільшити виробництво ударних безпілотників "Гарпія А1", незважаючи на санкції США та ЄС, запроваджені в жовтні.

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Внутрішній документ підприємства "Купол" показав, що компанія підписала контракт з Міністерством оборони Росії на виробництво понад 6000 "Гарпій" цього року, порівняно з 2000 у 2024 році. У документі зазначено, що до квітня вже було поставлено понад 1500 безпілотників.

Дрони дальнього радіусу дії використовуються для атак на цивільні та військові цілі в глибині української території, причому Росія використовує близько 500 таких дронів на місяць, повідомила Reuters українська військова розвідка.

Зазначено, що європейські чиновники з питань безпеки попросили не називати їхні імена та назви їхніх організацій через конфіденційність інформації. Вони також попросили не розголошувати деякі конкретні деталі в документах, такі як дати та вартість контрактів.

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Своєю чергою Міністерство закордонних справ Китаю заявило Reuters, що не знає про експорт деталей для дронів "Гарпія" і контролює закордонні продажі товарів подвійного призначення відповідно до власного законодавства та міжнародних зобов'язань.

Європейська комісія не відповіла на запит про коментар агенції.