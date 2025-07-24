Китай поставляет России двигатели для дронов под видом холодильников – Reuters

Китайские двигатели тайно поставляются через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под маркировкой "промышленные холодильные установки", чтобы избежать западных санкций.

Источник: Reuters со ссылкой на собственные источники в европейских органах безопасности и документы, включающие контракты, счета-фактуры и таможенные документы

Детали: По данным агентства, эти поставки позволили российскому производителю оружия "Купол" увеличить производство ударных беспилотников "Гарпия А1", несмотря на санкции США и ЕС, введенные в октябре.

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Внутренний документ предприятия "Купол" показал, что компания подписала контракт с Министерством обороны России на производство более 6000 "Гарпий" в этом году, по сравнению с 2000 в 2024 году. В документе указано, что до апреля уже было поставлено более 1500 беспилотников.

Дроны дальнего радиуса действия используются для атак на гражданские и военные цели в глубине украинской территории, причем Россия использует около 500 таких дронов в месяц, сообщила Reuters украинская военная разведка.

Указано, что европейские чиновники по вопросам безопасности попросили не называть их имена и названия их организаций из-за конфиденциальности информации. Они также попросили не разглашать некоторые конкретные детали в документах, такие как даты и стоимость контрактов.

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В свою очередь Министерство иностранных дел Китая заявило Reuters, что не знает об экспорте деталей для дронов "Гарпия" и контролирует зарубежные продажи товаров двойного назначения в соответствии с собственным законодательством и международными обязательствами.

Европейская комиссия не ответила на запрос о комментарии агентства.