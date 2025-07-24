Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Закон щодо НАБУ і САП: глава МЗС Литви закликав Україну не звертати зі шляху прогресу

Ірина Балачук, Христина БондарєваЧетвер, 24 липня 2025, 14:10
Закон щодо НАБУ і САП: глава МЗС Литви закликав Україну не звертати зі шляху прогресу
Люди на акції протесту проти закону №12414. Фото УП

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс назвав помилкою прийняте Верховною Радою рішення, яке обмежило  незалежність НАБУ та САП, і закликав Київ не звертати зі шляху прогресу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра у соцмережі Х

Пряма мова Будриса: "Дорогі українські друзі, Литва бажає вам всього найкращого. Саме тому ми закликаємо вас не робити цієї великої помилки, яка може збити вашу країну зі шляху прогресу. Незалежність антикорупційних органів є життєвонеобхідною. Річ не в деталях та нюансах, а в самому принципі незалежності від політиків – вона або є, або її немає".

Реклама:

Деталі: Він додав, що його країна "десятиліттями веде боротьбу з корупцією, і вона ще не закінчилась". 

"Нам вдалося не все, і для цього є безліч причин. Але урок нашого успіху дуже очевидний: для цієї боротьби потрібні не лише політики, готові до змін, чисті офіцери, прокурори з міцним хребтом, а й незалежні, сильні та спеціалізовані антикорупційні інституції", – зазначив Будрис. 

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон хочуть обговорити з президентом України Володимиром Зеленським заходи щодо боротьби з корупцією.
  • Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.
  • Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.

Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі.

ЛитваУкраїнаНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нардепи подали на реєстрацію проєкт закону щодо збереження незалежності САП і НАБУ
Мерц і Макрон мають намір обговорити з Зеленським антикорупційні кроки України
відео, фото, ОновленоРосія вдарила КАБами по центру Харкова: 33 постраждалих
ОновленоУ Росії розбився пасажирський літак: ніхто не вижив
ЄБРР, який фінансує проєкти в Україні, вийшов із заявою через закон про НАБУ і САП
Сенатори США застерегли Україну від підриву антикорупційного прогресу
Усі новини...
Литва
У Литві придбали для ЗСУ понад 2,5 тисячі дронів
Литовські прикордонники збили БПЛА, який залетів з Білорусі
Президент Литви нагородив українських військових, які евакуювали тіло литовського добровольця
Останні новини
14:35
"Не ховаюся від слідства": Назарій Гусаков із Мілану прокоментував підготовку йому підозри
14:19
відеоЗ'явилося відео перших хвилин після російського удару по Харкову
14:10
Закон щодо НАБУ і САП: глава МЗС Литви закликав Україну не звертати зі шляху прогресу
13:51
велоспортЇхав 50 км з переломом тазу. Карлос Родрігес зійшов з Тур де Франс-2025
13:45
"Гроші ходять за вчителем": у МОН розповіли про новий підхід до підвищення кваліфікації педагогів
13:32
Військові купили безпілотних машин для розмінування майже на 160 мільйонів
13:18
ФОТОРосійська атака на Одесу: які пам’ятки культури постраждали
13:14
фотоРосія атакувала центр Херсона КАБами: пошкоджено навчальний і два медичних заклади, є поранена
13:07
Зеленський розповів прем'єру Британії про підготовку закону щодо НАБУ і САП
13:01
Росіяни били по залізничному рухомому складу, щоб заблокувати доступ до портів Одеси
Усі новини...
Реклама:
Реклама: