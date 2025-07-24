Закон щодо НАБУ і САП: глава МЗС Литви закликав Україну не звертати зі шляху прогресу
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс назвав помилкою прийняте Верховною Радою рішення, яке обмежило незалежність НАБУ та САП, і закликав Київ не звертати зі шляху прогресу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра у соцмережі Х
Пряма мова Будриса: "Дорогі українські друзі, Литва бажає вам всього найкращого. Саме тому ми закликаємо вас не робити цієї великої помилки, яка може збити вашу країну зі шляху прогресу. Незалежність антикорупційних органів є життєвонеобхідною. Річ не в деталях та нюансах, а в самому принципі незалежності від політиків – вона або є, або її немає".
Деталі: Він додав, що його країна "десятиліттями веде боротьбу з корупцією, і вона ще не закінчилась".
"Нам вдалося не все, і для цього є безліч причин. Але урок нашого успіху дуже очевидний: для цієї боротьби потрібні не лише політики, готові до змін, чисті офіцери, прокурори з міцним хребтом, а й незалежні, сильні та спеціалізовані антикорупційні інституції", – зазначив Будрис.
Передісторія:
- Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон хочуть обговорити з президентом України Володимиром Зеленським заходи щодо боротьби з корупцією.
- Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.
- Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.
Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі.