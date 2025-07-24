Закон щодо НАБУ і САП: глава МЗС Литви закликав Україну не звертати зі шляху прогресу

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс назвав помилкою прийняте Верховною Радою рішення, яке обмежило незалежність НАБУ та САП, і закликав Київ не звертати зі шляху прогресу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра у соцмережі Х

Пряма мова Будриса: "Дорогі українські друзі, Литва бажає вам всього найкращого. Саме тому ми закликаємо вас не робити цієї великої помилки, яка може збити вашу країну зі шляху прогресу. Незалежність антикорупційних органів є життєвонеобхідною. Річ не в деталях та нюансах, а в самому принципі незалежності від політиків – вона або є, або її немає".

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Деталі: Він додав, що його країна "десятиліттями веде боротьбу з корупцією, і вона ще не закінчилась".

"Нам вдалося не все, і для цього є безліч причин. Але урок нашого успіху дуже очевидний: для цієї боротьби потрібні не лише політики, готові до змін, чисті офіцери, прокурори з міцним хребтом, а й незалежні, сильні та спеціалізовані антикорупційні інституції", – зазначив Будрис.

Передісторія:

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Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон хочуть обговорити з президентом України Володимиром Зеленським заходи щодо боротьби з корупцією.

Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.

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