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Закон о НАБУ и САП: глава МИД Литвы призвал Украину не сбиваться с пути прогресса

Ирина Балачук, Кристина БондареваЧетверг, 24 июля 2025, 14:10
Закон о НАБУ и САП: глава МИД Литвы призвал Украину не сбиваться с пути прогресса
Люди на акции протеста против закона №12414. Фото УП

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис назвал ошибкой принятое Верховной Радой решение, которое ограничило независимость НАБУ и САП, и призвал Киев не сбиваться с пути прогресса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра в соцсети Х

Прямая речь Будриса: "Дорогие украинские друзья, Литва желает вам всего наилучшего. Именно поэтому мы призываем вас не совершать эту большую ошибку, которая может сбить вашу страну с пути прогресса. Независимость антикоррупционных органов является жизненно необходимой. Дело не в деталях и нюансах, а в самом принципе независимости от политиков – она либо есть, либо ее нет".

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Детали: Он добавил, что его страна "десятилетиями ведет борьбу с коррупцией, и она еще не закончилась".

"Нам удалось не все, и для этого есть множество причин. Но урок нашего успеха очень очевиден: для этой борьбы нужны не только политики, готовые к изменениям, чистые офицеры, прокуроры с крепким хребтом, но и независимые, сильные и специализированные антикоррупционные институты", – отметил Будрис. 

Предыстория:

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  • Как сообщалось, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон хотят обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским меры по борьбе с коррупцией.
  • Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.
  • Послы G7 приветствовали обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предложили свою помощь в этом.

Читайте также подробную статью на эту тему: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше

ЛитваУкраинаНАБУ
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