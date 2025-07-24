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У ЄС схвалили перелік рекомендацій щодо дій після завершення тимчасового захисту українців

Тетяна Висоцька, Альона Мазуренко Четвер, 24 липня 2025, 18:25

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) на засіданні 23 липня дійшов принципової згоди щодо затвердження переліку рекомендацій Ради ЄС про скоординований підхід до переходу від тимчасового захисту для переміщених осіб з України після 4 березня 2027 року.

Джерело: дипломат однієї з ключових держав ЄС, обізнаний з перебігом засідання у коментарі кореспондентці "Європейської правди"

Деталі: Посли Євросоюзу затвердили перелік рекомендацій для держав ЄС на період після завершення тимчасового захисту для українців у березні 2027 року.

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"Coreper вчора дійшов принципової згоди щодо запропонованого Єврокомісією переліку рекомендацій Ради ЄС щодо скоординованих наступних кроків після завершення дії тимчасового захисту для українців", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що після затвердження послами, документ має бути остаточно ухвалений Радою ЄС.

"Рада ЄС звернеться до цього питання після літніх канікул", – розповів дипломат.

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15 липня Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу до 4 березня 2027 року.

Як повідомляла "ЄвроПравда", коли тимчасовий захист в ЄС для українців завершиться, їм допомагатимуть безперешкодно повернутися назад в Україну або ж змінити статус перебування у Європейському Союзі для тих, хто має там роботу чи навчання.  Перелік запропонованих рекомендацій можна прочитати тут.

ЄСвійнаУкраїна
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