В ЕС одобрили перечень рекомендаций по действиям после завершения временной защиты украинцев

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) на заседании 23 июля пришел к принципиальному согласию об утверждении перечня рекомендаций Совета ЕС о скоординированном подходе к переходу от временной защиты для перемещенных лиц из Украины после 4 марта 2027 года.

Источник: дипломат одного из ключевых государств ЕС, знакомый с ходом заседания в комментарии корреспонденту "Европейской правды"

Детали: Послы Евросоюза утвердили перечень рекомендаций для государств ЕС на период после завершения временной защиты для украинцев в марте 2027 года.

Реклама:

"Coreper вчера пришел к принципиальному согласию относительно предложенного Комиссией перечня рекомендаций Совета ЕС по скоординированным следующих шагов после завершения действия временной защиты для украинцев", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он добавил, что после утверждения послами, документ должен быть окончательно принят Советом ЕС.

"Совет ЕС обратится к этому вопросу после летних каникул", – рассказал дипломат.

РЕКЛАМА:

Как сообщала "Европейская правда", 15 июля Совет ЕС утвердил официальное решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинцев на территории Европейского Союза до 4 марта 2027 года.

Как сообщала "ЕвроПравда", после 4 марта 2027 года, когда временная защита в ЕС для украинцев завершится, им будут помогать беспрепятственно вернуться обратно в Украину или изменить статус пребывания в Европейском Союзе для тех, кто имеет там работу или учебу. Перечень предложенных рекомендаций можно прочитать здесь.