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Суддя ВАКС заявив про тиск через його рішення у резонансних справах

Альона Мазуренко Четвер, 24 липня 2025, 19:29
Суддя ВАКС заявив про тиск через його рішення у резонансних справах
ілюстративне фото: ВАКС

Суддя Вищого антикорсуду звернувся до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора із повідомлення про втручання в його діяльність. Він повідомив, що "органи правопорядку" несанкціоновано збирають про нього інформацію, чим чинять тиск.

Джерело: ВАКС

Дослівно: "Втручання здійснюється ймовірно з боку органів правопорядку та полягає в негласному несанкціонованому збиранні інформації щодо судді та його близьких осіб, як засіб тиску.

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Такі спроби тиску суддя ВАКС пов’язує із ухваленням ним як слідчим суддею низки судових рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний інтерес".

Деталі: Суддя ВАКС повідомив, що спроби тиску відбуваються на фоні активної інформаційної кампанії з використанням різних інформаційних ресурсів, що спрямовані на дискредитацію його та ухвалених ним рішень у певних кримінальних провадженнях.

Антикорупційний судсуд
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