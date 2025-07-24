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Судья ВАКС заявил о давлении из-за его решений в резонансных делах

Алена МазуренкоЧетверг, 24 июля 2025, 19:29
Судья ВАКС заявил о давлении из-за его решений в резонансных делах
Иллюстративное фото: ВАКС

Судья Высшего антикорсуда обратился к Высшему совету правосудия и генеральному прокурору с уведомлением о вмешательстве в его деятельность. Он сообщил, что "органы правопорядка" несанкционированно собирают о нем информацию, чем оказывают давление.

Источник: ВАКС

Дословно: "Вмешательство осуществляется вероятно со стороны органов правопорядка и заключается в негласном несанкционированном сборе информации о судье и его близких, как средстве давления.

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Такие попытки давления судья ВАКС связывает с принятием им как следователем судьей ряда судебных решений по уголовным производствам, которые вызвали значительный общественный интерес".

Детали: Судья ВАКС сообщил, что попытки давления проходят на фоне активной информационной кампании с использованием различных информационных ресурсов, направленных на дискредитацию его и принятых им решений в определенных уголовных производствах.

Антикоррупционный судсуд
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