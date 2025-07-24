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Молдова після перебоїв на ГЕС просить Україну збільшити скид води в Дністер

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 24 липня 2025, 20:52
Молдова після перебоїв на ГЕС просить Україну збільшити скид води в Дністер
фото: Sergiu Lazarencu в Facebook

Молдовська влада звернулась до України з проханням збільшити скид води в Дністер після перебоїв на Дубоссарській ГЕС, яка експлуатується владою невизнаного Придністровʼя.

Джерело: міністр довкілля Молдови Серджіу Лазаренку, "Європейська правда"

Деталі: Лазаренку підтвердив, що з 16 по 20 липня в результаті технічної аварії на Дубоссарській ГЕС спостерігалося обмежене скидання води в річку Дністер, що призвело до зниження рівня води нижче за течією.

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З 21 липня ГЕС повернулася до нормального стоку, що дозволило поступово відновити звичайні сезонні показники.

Водночас Національна адміністрація водних ресурсів Молдови звернулась до партнерів з України, які управляють Дністровською ГЕС, з проханням збільшити скид води протягом періоду спеки "для забезпечення стабільного гідрологічного режиму".

Міністр довкілля Молдови водночас зазначив, що всі зрошувальні станції, розташовані на Дністрі, і насосна станція, яка забезпечує водою Кишинів, працюють у звичайному режимі, а рівень води в Дністрі відповідає сезонним нормам.

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Дністер є важливою для енергозабезпечення Молдови річкою, і влада країни раніше вже зверталась до Києва під час падіння там рівня води.

Також відомо, що Україна і Молдова планують за кілька років побудувати міст через Дністер.

МолдоваУкраїнавода
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