Молдова после перебоев на ГЭС просит Украину увеличить сброс воды в Днестр

Молдавские власти обратились к Украине с просьбой увеличить сброс воды в Днестр после перебоев на Дубоссарской ГЭС, которая эксплуатируется властями непризнанного Приднестровья.

Источник: министр окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренко, "Европейская правда"

Детали: Лазаренко подтвердил, что с 16 по 20 июля в результате технической аварии на Дубоссарской ГЭС наблюдался ограниченный сброс воды в реку Днестр, что привело к снижению уровня воды ниже по течению.

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С 21 июля ГЭС вернулась к нормальному стоку, что позволило постепенно восстановить обычные сезонные показатели.

В то же время Национальная администрация водных ресурсов Молдовы обратилась к партнерам из Украины, которые управляют Днестровской ГЭС, с просьбой увеличить сброс воды в период жары "для обеспечения стабильного гидрологического режима".

Министр окружающей среды Молдовы при этом отметил, что все оросительные станции, расположенные на Днестре, и насосная станция, которая обеспечивает водой Кишинев, работают в обычном режиме, а уровень воды в Днестре соответствует сезонным нормам.

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Днестр является важной для энергообеспечения Молдовы рекой, и власти страны ранее уже обращались в Киев во время падения там уровня воды.

Также известно, что Украина и Молдова планируют через несколько лет построить мост через Днестр.