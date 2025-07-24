У Києві в середу затримали літню жінку, яку хотіли використати, щоб підірвати кафе

Контррозвідка Служби безпеки України 23 липня запобігла теракту російських спецслужб у центрі Києва.

Джерело: Служба безпеки України, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Контррозвідка Служби безпеки запобігла черговому теракту російських спецслужб у Києві. Затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України.

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Для вчинення злочину вона планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті".

Деталі: Згідно з матеріалами справи, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину-пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

Співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП.

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Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ.

фото - сбу

фото - сбу

У СБУ встановлюють, яким чином фігурантка отримала СВП. Відомо, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку.

За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, затримана 1951 року народження. Ймовірно, до неї приставили людину, яка намагалася втекти, але пізніше її затримала поліція.

Як повідомляє слідство, у фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами.

Доповнено: Також в пресслужбі СБУ повідомили "Українській правді", що викрили підготовку ще на етапі вербування фігурантки в травні 2025 року.

СБУ встановила, що російські спецслужби завербували фігурантку у травні 2025 року. РФ зробила це вербування "під чужим прапором", видаючи себе за співробітників СБУ.

23 липня фігурантка отримала від куратора координати схрону, забрала там СВП і привезла "пакунок" до себе додому.

О 18:40 23 липня фігурантка отримала завдання вирушити до кафе у центрі Києва. Безпосередньо в самому закладі, під час спроби активації СВП, жінку затримали співробітники СБУ.

"Зважаючи, що фігурантка була щиро впевнена, що виконує завдання Служби безпеки України та, на її думку, діяла виключно в інтересах нашої держави, її дії не підпадають під ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Наразі відбувається правова кваліфікація її діяльності", – додали в пресслужбі.