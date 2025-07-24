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В Киеве в среду задержали пожилую женщину, которую хотели использовать для взрыва кафе

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 июля 2025, 21:29
В Киеве в среду задержали пожилую женщину, которую хотели использовать для взрыва кафе
Фото - СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины 23 июля предотвратила теракт российских спецслужб в центре Киева.

Источник: Служба безопасности Украины,  источники УП в правоохранительных органах

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности предотвратила очередной теракт российских спецслужб в Киеве. Задержана фигурантка, которая вечером 23 июля пыталась взорвать кафе в самом центре столицы Украины.

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Для совершения преступления она планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте".

Детали: Согласно материалам дела, российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать оба СВУ в вечерний час пик, чтобы убить максимальное количество людей.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем", когда она зашла в кафе с спрятанными в сумке СВУ.

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Как установило расследование, российский заказ выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под "чужим флагом", убедив женщину, что она якобы должна выполнить задание СБУ.

 
фото - сбу
 
фото - сбу

В СБУ устанавливают, каким образом фигурантка получила СВП. Документально подтверждено, что она получила от российского куратора геолокацию места спланированного взрыва, где должна была оставить взрывчатку.

По информации источников УП в правоохранительных органах, задержанная 1951 года рождения. Вероятно, к ней приставили человека, который пытался сбежать, но позже его задержала полиция.

Как сообщает следствие, у фигурантки изъят телефон с доказательствами ее контактов с оккупантами.

Дополнено: Также в пресс-службе СБУ сообщили "Украинской правде", что раскрыли подготовку еще на этапе вербовки фигурантки в мае 2025 года.

СБУ установила, что российские спецслужбы завербовали фигурантку в мае 2025 года. РФ сделала эту вербовку "под чужим флагом", выдавая себя за сотрудников СБУ.

23 июля фигурантка получила от куратора координаты тайника, забрала там СВП и привезла "пакет" к себе домой.

В 18:40 23 июля фигурантка получила задание отправиться в кафе в центре Киева. Непосредственно в самом заведении, при попытке активации СВП, женщину задержали сотрудники СБУ.

"Учитывая, что фигурантка была искренне уверена, что выполняет задание Службы безопасности Украины и, по ее мнению, действовала исключительно в интересах нашего государства, ее действия не подпадают под ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Сейчас происходит правовая квалификация ее деятельности", – добавили в пресс-службе.

Киев
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