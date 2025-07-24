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У роботі Starlink спостерігається збій по всьому світу: фронт опинився без звʼязку

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 липня 2025, 22:47
У роботі Starlink спостерігається збій по всьому світу: фронт опинився без звʼязку
Фото - Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Увечері 24 липня по всьому світу повідомили про збій роботи Starlink, це підтвердили і українські військові.

Джерело: сайт компанії, командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр", сервіс Downdetector

Деталі: За даними сервісу Downdetector, за останні пів години користувачі надіслали майже 6 десятків тисяч скарг на роботу Starlink. Причини збою невідомі.

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Скриншот - Downdetector

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ повідомив, що на всьому фронті не працює Starlink.

Маск
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