В работе Starlink наблюдается сбой по всему миру: фронт оказался без связи
Четверг, 24 июля 2025, 22:47
Вечером 24 июля по всему миру сообщили о сбое в работе Starlink, это подтвердили и украинские военные.
Источник: сайт компании, командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадяр", сервис Downdetector, Илон Маск в соцсети Х
Детали: По данным сервиса Downdetector, за последние полчаса пользователи отправили почти 6 десятков тысяч жалоб на работу Starlink. Причины сбоя неизвестны.
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Командующий Силами беспилотных систем ВСУ сообщил, что на всем фронте не работает Starlink.
Обновлено: Позже Маск сообщил, что услугу восстановят в ближайшее время.
Прямая речь: "Услуга будет восстановлена в ближайшее время. Извините за перебои. SpaceX устранит первопричину, чтобы этого не повторилось".