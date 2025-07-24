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В работе Starlink наблюдается сбой по всему миру: фронт оказался без связи

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 июля 2025, 22:47
В работе Starlink наблюдается сбой по всему миру: фронт оказался без связи
Фото - Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Вечером 24 июля по всему миру сообщили о сбое в работе Starlink, это подтвердили и украинские военные.

Источник: сайт компании, командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадяр", сервис Downdetector, Илон Маск в соцсети Х

Детали: По данным сервиса Downdetector, за последние полчаса пользователи отправили почти 6 десятков тысяч жалоб на работу Starlink. Причины сбоя неизвестны.

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Фото - Downdetector

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ сообщил, что на всем фронте не работает Starlink.

Обновлено: Позже Маск сообщил, что услугу восстановят в ближайшее время.

Прямая речь: "Услуга будет восстановлена в ближайшее время. Извините за перебои. SpaceX устранит первопричину, чтобы этого не повторилось".

Маск
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