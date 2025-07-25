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Генштаб: росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ у 130 бойових зіткненнях за добу

Ольга КацімонП'ятниця, 25 липня 2025, 02:34
Генштаб: росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ у 130 бойових зіткненнях за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 24 липня російські війська здійснили понад 3800 обстрілів, запустили майже 1200 дронів і намагалися прорвати оборону ЗСУ у 130 бойових зіткненнях по всій лінії фронту.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: За даними Генштабу, за четвер відбулося 130 бойових зіткнень.

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Російські окупанти завдали одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосували чотири ракети й скинули 91 керовану бомбу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські війська відбили 15 атак Росії. Також російська армія завдала шість авіаударів, застосувавши при цьому сім керованих авіабомб, та здійснила 190 обстрілів, п’ять із яких – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське – усі російські атаки, за даними Генштабу, було відбито.

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На Куп’янському напрямку армія Росії здійснила чотири атаки на позиції українських оборонців поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. Одне бойове зіткнення триває.

На Сіверському напрямку триває бій поблизу Григорівки.

Одну атаку Росії було відбито на Краматорському напрямку – у районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони України. Основні зусилля росіяни зосередили неподалік Торецька, Русиного Яру, у напрямках Олександро-Шультиного та Катеринівки. Наразі триває одне бойове зіткнення.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка і Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення.

Українські воїни стримують російські штурми, російські окупанти зазнають значних втрат – 24 липня на цьому напрямку було знешкоджено 67 російських окупантів, із яких 49 – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Воскресенка – у напрямку Темирівки й Олександрограда. Ще чотири бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами було обстріляно райони населеного пункту Залізничне. Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку росіяни один раз безуспішно намагалися просунутися в районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони України, крім того – завдали авіаудару по населених пунктах Херсон та Миколаївка.

Генштабросійсько-українська війна
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