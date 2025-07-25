Генштаб: россияне пытались прорвать оборону ВСУ в 130 боевых столкновениях за сутки

В течение суток 24 июля российские войска совершили более 3800 обстрелов, запустили почти 1200 дронов и пытались прорвать оборону ВСУ в 130 боевых столкновениях по всей линии фронта.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Подробности: По данным Генштаба, в четверг произошло 130 боевых столкновений.

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Российские оккупанты нанесли один ракетный и 54 авиаудара, применили четыре ракеты и сбросили 91 управляемую авиабомбу.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские войска отразили 15 атак с начала суток. Также российская армия нанесла шесть авиаударов с применением семи управляемых авиабомб и осуществила 190 обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи населённых пунктов Волчанск, Петро-Ивановка и Каменское – все атаки были успешно отражены.

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На Купянском направлении армия РФ совершила четыре атаки на позиции ВСУ вблизи Степовой Новоселовки, Загрызового, Зеленого Гая и в направлении Великой Шапковки.

На Лиманском направлении враг с начала суток 17 раз атаковал в районах населённых пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении Дроновки, Шандриголового, Чернещины, Середнего. Одно боевое столкновение продолжается.

На Северском направлении продолжается бой возле Григоровки.

На Краматорском направлении была отбита одна атака в районе Белой Горы.

На Торецком направлении российские войска четыре раза атаковали украинские позиции, сосредоточив усилия вблизи Торецка, Русиного Яра и в направлении Александро-Шультиного и Катериновки. Сейчас продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении зафиксированы 43 попытки прорыва обороны ВСУ в районах Русин Яр, Мирное, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Звировое, Котлиное, Удачное, Дачное, а также в направлении Владимировки и Покровска. Два боя продолжаются.

Украинские защитники удерживают позиции, противник несёт значительные потери – 24 июля на этом направлении ликвидированы 67 российских оккупантов, из них 49 — безвозвратно.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 14 штурмов вблизи населённых пунктов Поддубное, Малиевка, Воскресенка – в направлении Темировки и Александрограда. Ещё четыре столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении зафиксирован обстрел неуправляемыми ракетами района населённого пункта Залезничное. Наступательных действий противника не выявлено.

На Ореховском направлении враг один раз безуспешно пытался продвинуться в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении зафиксированы пять атак на украинские позиции, а также авиаудары по населённым пунктам Херсон и Николаевка.