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Франція визнає державу Палестина – офіційне оголошення прозвучить на Генасамблеї ООН

Ольга КацімонП'ятниця, 25 липня 2025, 03:26
Франція визнає державу Палестина – офіційне оголошення прозвучить на Генасамблеї ООН
Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про намір визнати державу Палестина.

Джерело: заява Макрона в соцмережі X

Дослівно із заяви Макрона: "Вірна своїй історичній відданості справедливому і тривалому миру на Близькому Сході, я ухвалив рішення: Франція визнає Державу Палестина".

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Деталі: За його словами, офіційне і урочисте оголошення про це відбудеться у вересні під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

Макрон підкреслив, що першочерговим завданням є припинення війни в секторі Газа та надання гуманітарної допомоги цивільному населенню. Він закликав до негайного припинення вогню, звільнення всіх заручників і масштабної міжнародної підтримки для мешканців Гази.

Президент Франції також наголосив на необхідності демілітаризації угруповання ХАМАС, гарантування безпеки, відбудови Гази та створення повноцінної, життєздатної палестинської держави, яка визнає Ізраїль і сприятиме стабільності в регіоні.

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Дослівно із заяви Макрона: "Немає альтернативи. Французи хочуть миру на Близькому Сході. І саме нам, французам, разом із ізраїльтянами, палестинцями, нашими європейськими та міжнародними партнерами, належить довести, що це можливо".

Деталі: Він додав, що отримав відповідні зобов’язання від президента Палестинської автономії та підтвердив свою рішучість діяти.

Передісторія:

  • Британія і Франція ведуть переговори про визнання Палестини у червні 2025 року.
  • Раніше президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що на червневій конференції ООН, яку спільно організовують Франція та Саудівська Аравія, кілька країн можуть оголосити про визнання Палестинської держави.

ПалестинаФранціяБлизький Схід
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