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Франция признает государство Палестина – официальное заявление прозвучит на Генеральной ассамблее ООН

Ольга КацимонПятница, 25 июля 2025, 03:26
Франция признает государство Палестина – официальное заявление прозвучит на Генеральной ассамблее ООН
Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать государство Палестина.

Источник: заявление Макрона в социальной сети X

Дословно из заявления Макрона: "Верная своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я принял решение: Франция признает Государство Палестина".

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Детали: По его словам, официальное и торжественное объявление об этом состоится в сентябре во время заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Макрон подчеркнул, что первоочередной задачей является прекращение войны в секторе Газа и оказание гуманитарной помощи мирному населению. Он призвал к немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников и масштабной международной поддержке жителей Газы.

Президент Франции также отметил необходимость демилитаризации группировки ХАМАС, обеспечения безопасности, восстановления Газы и создания полноценного, жизнеспособного палестинского государства, которое признает Израиль и будет способствовать стабильности в регионе.

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Дословно из заявления Макрона: "Альтернативы нет. Французы хотят мира на Ближнем Востоке. И именно нам, французам, вместе с израильтянами, палестинцами, нашими европейскими и международными партнерами, предстоит доказать, что это возможно".

Детали: Он добавил, что получил соответствующие обязательства от президента Палестинской автономии и подтвердил свою решимость действовать.

Предистория:

  • Британия и Франция ведут переговоры о признании Палестины в июне.
  • Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил, что на июньской конференции ООН, которую совместно организуют Франция и Саудовская Аравия, несколько стран могут объявить о признании Палестинского государства.

ПалестинаФранцияБлижний Восток
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