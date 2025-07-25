Тайский истребитель нанес удар по Камбодже

В четверг Таиланд поднял в воздух истребитель F-16 и нанёс авиаудар по целям на территории Камбоджи. Это произошло после того, как артиллерийские обстрелы с обеих сторон привели к гибели по меньшей мере 11 мирных жителей.

Источник: Reuters

Детали: Стороны обвинили друг друга в начале утреннего столкновения в спорной приграничной зоне, которое быстро эскалировало от стрелкового оружия до тяжёлой артиллерии. Бои вспыхнули как минимум в шести местах вдоль 209 км границы, суверенитет над которой оспаривается уже более века.

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По данным тайской армии, были развёрнуты шесть истребителей F-16, один из которых нанёс точечный удар по военной цели на территории Камбоджи. Министерство иностранных дел Камбоджи назвало действия Таиланда "безрассудной и жестокой военной агрессией".

Дословно: "Это самые ожесточённые боевые действия между двумя странами за последние 13 лет. Они произошли после того, как Таиланд отозвал своего посла из Пномпеня и выслал камбоджийского представителя в ответ на второй случай, когда тайский солдат лишился конечности из-за мины, которую, по утверждению Бангкока, недавно установили камбоджийские войска. Камбоджа назвала это обвинение необоснованным".

Детали: Совет Безопасности ООН проведёт экстренное заседание в пятницу. Соединённые Штаты, давний союзник Таиланда, призвали к немедленному прекращению огня.

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Таиланд сообщил о 12 погибших в трёх провинциях, из них 11 — мирные жители, включая восьмилетнего мальчика. Ещё 31 человек получил ранения. Данных о жертвах со стороны Камбоджи пока нет.

Министр здравоохранения Таиланда сообщил, что один из снарядов попал в больницу в провинции Сурин и назвал это "военным преступлением".

Таиланд эвакуировал более 40 тысяч человек из приграничных районов. Люди, включая детей и пожилых, укрываются в бетонных бункерах, обложенных мешками с песком. На видео видно, как чёрный дым поднимается над АЗС в провинции Сисакет, где вспыхнул пожар после обстрела.

Таиланд и Камбоджа десятилетиями спорят по поводу юрисдикции на различных неразграниченных участках 817-километровой границы, особенно вокруг индуистских храмов Та Моан Тхом и Преах Вихеар. В 1962 году Международный суд передал Преах Вихеар Камбодже, однако напряжение вновь возросло в 2008 году, когда Камбоджа попыталась включить храм в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июне Камбоджа подала иск в Международный суд с целью разрешить спор, однако Таиланд заявил, что не признаёт юрисдикцию суда и настаивает на двустороннем подходе.