Зеленський каже, що не спілкувався з фон дер Ляєн після прийняття скандального закону щодо НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський заявив, що він не спілкувався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після ухвалення скандального закону, який знищує незалежність НАБУ і САП.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Таку заяву президент зробив під час спілкування зі ЗМІ 24 липня. Ні "Європейську правду", ні "Українську правду", попри звернення, на цю зустріч не запросили.

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Пряма мова Зеленського: "Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені нібито говорила – це фейк. Ми не мали розмови".

Передісторія: