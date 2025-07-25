Зеленський каже, що не спілкувався з фон дер Ляєн після прийняття скандального закону щодо НАБУ і САП
П'ятниця, 25 липня 2025, 11:21
Президент Володимир Зеленський заявив, що він не спілкувався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після ухвалення скандального закону, який знищує незалежність НАБУ і САП.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Таку заяву президент зробив під час спілкування зі ЗМІ 24 липня. Ні "Європейську правду", ні "Українську правду", попри звернення, на цю зустріч не запросили.
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Пряма мова Зеленського: "Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені нібито говорила – це фейк. Ми не мали розмови".
Передісторія:
- 23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє сказав про велику стурбованість Брюсселя з приводу ухваленого закону. Він також додав, що фон дер Ляєн контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення.
- 24 липня у Єврокомісії привітали готовність української влади виправити ситуацію з САП та НАБУ, та зауважили, що будуть тісно співпрацювати з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.