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Зеленський каже, що не спілкувався з фон дер Ляєн після прийняття скандального закону щодо НАБУ і САП

Марія Ємець, Ірина БалачукП'ятниця, 25 липня 2025, 11:21
Зеленський каже, що не спілкувався з фон дер Ляєн після прийняття скандального закону щодо НАБУ і САП
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що він не спілкувався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після ухвалення скандального закону, який знищує незалежність НАБУ і САП.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Таку заяву президент зробив під час спілкування зі ЗМІ 24 липня. Ні "Європейську правду", ні "Українську правду", попри звернення, на цю зустріч не запросили. 

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Пряма мова Зеленського: "Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені нібито говорила – це фейк. Ми не мали розмови".

Передісторія:

  • 23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє сказав про велику стурбованість Брюсселя з приводу ухваленого закону. Він також додав, що фон дер Ляєн контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення.
  • 24 липня у Єврокомісії привітали готовність української влади виправити ситуацію з САП та НАБУ, та зауважили, що будуть тісно співпрацювати з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.

ЗеленськийЄврокомісіязаконодавствоНАБУ
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