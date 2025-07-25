Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский говорит, что не общался с фон дер Ляйен после принятия скандального закона о НАБУ и САП

Мария Емец, Ирина БалачукПятница, 25 июля 2025, 11:21
Зеленский говорит, что не общался с фон дер Ляйен после принятия скандального закона о НАБУ и САП
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что он не общался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после принятия скандального закона, который уничтожает независимость НАБУ и САП.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Такое заявление президент сделал во время общения со СМИ 24 июля. Ни "Европейскую правду", ни "Украинскую правду", несмотря на обращение, на эту встречу не пригласили.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила – это фейк. У нас не было разговора".

Предыстория:

  • 23 июля спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил о большой обеспокоенности Брюсселя по поводу принятого закона. Он также добавил, что фон дер Ляйен контактировала с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив свои серьезные опасения и попросив Киев об объяснениях.
  • 24 июля в Еврокомиссии приветствовали готовность украинской власти исправить ситуацию с САП и НАБУ и отметили, что будут тесно сотрудничать с украинской стороной, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.

ЗеленскийЕврокомиссиязаконодательствоНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада назначила день рассмотрения законопроекта Зеленского о независимости НАБУ и САП
Зеленский говорит, что не общался с фон дер Ляйен после принятия скандального закона о НАБУ и САП
НАБУ в июле провело обыски у экс-заместителя Ермака Шурмы в Германии – источники УП
Ночью Starlink возобновил работу: украинские военные были без связи 2,5 часа
видеоДроны атаковали разные регионы России: в Невинномысске под ударом был завод "Азот"
ОбновленоВ ДТП погиб народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин
Все новости...
Зеленский
Зеленский заверил, что не хочет рисковать европейским будущим Украины
НАБУ и САП услышали разговоры Миндича по адресу, где Зеленский праздновал день рождения – источники
Зеленский на фоне 3-го дня протестов: "Важно, что украинцы так достойно реагируют на все события"
Последние новости
13:34
Хищение на программе "Забота. Навстречу киевлянам": суд взял под стражу эксчиновника КГГА
13:32
Германия не планирует признавать Палестинское государство в ближайшем будущем
13:29
Цены на газ в Евросоюзе опустились до трехмесячного минимума
13:29
В Кремле сомневаются, что за 30 дней можно подготовить встречу Зеленского и Путина
13:21
Полиция: Разоблачили преступную группу экс-нардепа, которая обманула инвестора на 20 миллионов
13:18
Россия обстреляла Херсон из дронов и артиллерии: погиб мужчина, еще семеро пострадали
12:59
Крупнейшая реформа оборонного комплекса или "клуб избранных": что не так с Defence City?
12:43
Как Турция стала туристическим раем для россиян
12:41
"Большая потеря для всех нас": как в соцсетях вспоминают погибшего нардепа и мецената Рущишина
12:39
Посол ЕС обсудила с генпрокурором важность независимости НАБУ и САП
Все новости...
Реклама:
Реклама: