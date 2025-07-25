Зеленский говорит, что не общался с фон дер Ляйен после принятия скандального закона о НАБУ и САП
Пятница, 25 июля 2025, 11:21
Президент Владимир Зеленский заявил, что он не общался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после принятия скандального закона, который уничтожает независимость НАБУ и САП.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"
Детали: Такое заявление президент сделал во время общения со СМИ 24 июля. Ни "Европейскую правду", ни "Украинскую правду", несмотря на обращение, на эту встречу не пригласили.
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Прямая речь Зеленского: "Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила – это фейк. У нас не было разговора".
Предыстория:
- 23 июля спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил о большой обеспокоенности Брюсселя по поводу принятого закона. Он также добавил, что фон дер Ляйен контактировала с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив свои серьезные опасения и попросив Киев об объяснениях.
- 24 июля в Еврокомиссии приветствовали готовность украинской власти исправить ситуацию с САП и НАБУ и отметили, что будут тесно сотрудничать с украинской стороной, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.