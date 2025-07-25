Пані посол ЄС обговорила з генпрокурором важливість незалежності НАБУ і САП

Пані посол ЄС Катаріна Матернова зустрілася з генеральним прокурором Русланом Кравченком, щоб обговорити необхідність зберегти незалежність антикорупційних інституцій НАБУ і САП.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис пані посла у Х

Деталі: "Мала розмову з новопризначеним генпрокурором Русланом Кравченком про необхідність продовжити реформу прокуратури, щоб забезпечити належне й незалежне функціонування НАБУ і САП", – зазначила посол. Кравченка, нагадаємо, призначили на цю посаду 21 червня.

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Матернова додала, що зберегти імпульс реформ важливо і для забезпечення відповідальності за воєнні злочини РФ.

Напередодні у спілкуванні з журналістами президент Володимир Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати європейським майбутнім України і готовий виправляти ситуацію з НАБУ і САП.

Нагадаємо:

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23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє сказав про велику стурбованість Брюсселя з приводу ухваленого закону та повідомив, що Урсула фон дер Ляєн контактувала з президентом УкраїниВолодимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення. Зеленський, втім, каже, що не спілкувався з очільницею Єврокомісії.

24 липня у Єврокомісії привітали готовність української влади виправити ситуацію з САП та НАБУ та зауважили, що будуть тісно співпрацювати з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.

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