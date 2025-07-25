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Пані посол ЄС обговорила з генпрокурором важливість незалежності НАБУ і САП

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 25 липня 2025, 12:39

Пані посол ЄС Катаріна Матернова зустрілася з генеральним прокурором Русланом Кравченком, щоб обговорити необхідність зберегти незалежність антикорупційних інституцій НАБУ і САП.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис пані посла у Х

Деталі: "Мала розмову з новопризначеним генпрокурором Русланом Кравченком про необхідність продовжити реформу прокуратури, щоб забезпечити належне й незалежне функціонування НАБУ і САП", – зазначила посол. Кравченка, нагадаємо, призначили на цю посаду 21 червня. 

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Матернова додала, що зберегти імпульс реформ важливо і для забезпечення відповідальності за воєнні злочини РФ. 

Напередодні у спілкуванні з журналістами президент Володимир Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати європейським майбутнім України і готовий виправляти ситуацію з НАБУ і САП. 

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ЄСпрокуратураНАБУ
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