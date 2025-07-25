Посол ЕС обсудила с генпрокурором важность независимости НАБУ и САП

Посол ЕС Катарина Матернова встретилась с генеральным прокурором Русланом Кравченко, чтобы обсудить необходимость сохранить независимость антикоррупционных институций НАБУ и САП.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посола ЕС в Х

Детали: "Поговорила с новоназначенным генпрокурором Русланом Кравченко о необходимости продолжить реформу прокуратуры, чтобы обеспечить надлежащее и независимое функционирование НАБУ и САП", – отметила посол. Кравченко, напомним, назначили на эту должность 21 июня.

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Матернова добавила, что сохранить импульс реформ важно и для обеспечения ответственности за военные преступления РФ.

Накануне в общении с журналистами президент Владимир Зеленский заверил, что не хочет рисковать европейским будущим Украины и готов исправлять ситуацию с НАБУ и САП.

Напомним:

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23 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сказал о большой обеспокоенности Брюсселя по поводу принятого закона и сообщил, что Урсула фон дер Ляйен контактировала с президентом УкраиныВладимиром Зеленским, выразив свои серьезные опасения и попросив Киев об объяснениях. Зеленский, впрочем, говорит, что не общался с главой Еврокомиссии.

24 июля в Еврокомиссии приветствовали готовность украинской власти исправить ситуацию с САП и НАБУ и отметили, что будут тесно сотрудничать с украинской стороной, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.

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