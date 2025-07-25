Дощі та спека: синоптики дали прогноз погоди на вихідні

У суботу в західних і північних областях України очікується 24-29°, у центральних областях і на Закарпатті 28-33°, на півдні країни сильна спека - 35-36°.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Згідно з прогнозом, водночас на Закарпатті, Прикарпатті, у північно-східній частині, вночі місцями і в Київській та Черкаській областях - короткочасні дощі, вдень грози, у північно-східній частині подекуди град і шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°.

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У Києві в суботу вночі місцями короткочасні дощ, вдень без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

Мапа погоди на 26 липня Джерело: Укргідрометцентр

У неділю вночі на Закарпатті, Прикарпатті та сході країни місцями короткочасні дощі; вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях помірні, місцями значні дощі з грозами; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, на півдні до 24°; вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях 21-26°, на решті території 28-33°, на півдні країни сильна спека – 35-38°.

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У Києві у неділю без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.