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Дожди и жара: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Евгений КизиловПятница, 25 июля 2025, 13:54
Дожди и жара: синоптики дали прогноз погоды на выходные
фото: Getty Images

В субботу в западных и северных областях Украины ожидается 24-29°, в центральных областях и на Закарпатье 28-33°, на юге страны сильная жара – 35-36°.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Согласно прогнозу, в то же время на Закарпатье, Прикарпатье, в северо-восточной части, ночью местами и в Киевской и Черкасской областях – кратковременные дожди, днем грозы, в северо-восточной части местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°.

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В Киеве в субботу ночью местами кратковременные дожди, днем без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

 
Карта погоды на 26 июля
Источник: Укргидрометцентр

В воскресенье ночью на Закарпатье, Прикарпатье и востоке страны местами кратковременные дожди; днем в западных, Винницкой и Житомирской областях умеренные, местами значительные дожди с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, на юге до 24°; днем в западных, Житомирской и Винницкой областях 21-26°, на остальной территории 28-33°, на юге страны сильная жара – 35-38°.

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В Киеве в воскресенье без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

 
Карта погоды на 27 июля
Источник: Укргидрометцентр

погода
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