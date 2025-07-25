У квартирі в Тернополі вибухнула граната: двоє загиблих

В одній з квартир Тернополя стався вибух гранати, внаслідок чого загинули чоловік і жінка.

Джерело: сайт поліції області

Деталі: Повідомляється, що надзвичайна подія сталася 25 липня на вулиці Володимира Винниченка, на третьому поверсі однієї з багатоповерхівок.

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Фото з місця події джерело: поліція

Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла чоловіка та жінки – це син, 1985 року народження, та матір, 1958 року народження.

Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1.